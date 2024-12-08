Звезда "Холостяка", которая стала жертвой мошенников, пожаловалась на угрозы

Как Викторию "кинули" на деньги

Во время шестого выпуска "Холостяка" Виктория рассказала Терену, что долго работала, чтобы осуществить свою мечту - приобрести новое авто.

Звезда обратилась к одесской компании, за деятельностью которой она давно наблюдала. Девушка решилась на сотрудничество с этой фирмой после того, как увидела много положительных отзывов от клиентов.

Согласовав все детали с менеджером компании, она сперва внесла задаток. За следующие шесть месяцев Клочко постепенно перевела 15 тысяч долларов, покрыв все необходимые расходы и ожидая растаможки автомобиля. Как рассказала девушка, она оставила свои документы сестре, чтобы авто было оформлено на нее, поскольку сама в то время участвовала в шоу.

"И на следующий день после моего дня рождения она в панике позвонила мне и сказала, что ей написал мой менеджер: компания закрывается, а он увольняется и необходимо, чтобы я срочно связалась с владельцем, чтобы договориться об авто", - поделилась тату-мастерица.

После этого девушка решила лично позвонить владельцу компании, использовав телефон редактора. В ответ он сообщил, что компания прекращает свою деятельность, а ее менеджера уволили из-за обвинений в том, что он якобы переводил средства клиентов на собственный счет.

Также Виктории сообщили, что для получения автомобиля она должна снова оплатить доставку. По словам Клочко, авто находилось в порту, и если бы она этого не сделала, транспортное средство могли бы утилизировать.

Столкнувшись с этой ситуацией, Вика обратилась за помощью к юристу и полиции. Сейчас идет следствие и судебный процесс. Она также отметила, что судебное заседание несколько раз переносилось, а новая дата назначена на 14 января.

В то же время компания, по ее словам, продолжает работать, что еще больше добавляет ей ощущение обмана.

Виктория получает угрозы

Тату-мастерица поблагодарила своих сторонников за поддержку и понимание ее действий, несмотря на попытки представить ее в негативном свете на телевидении.

В то же время она не обошла вниманием и критику, которая нередко сопровождается личными оскорблениями. В ответ на замечания относительно ее психического состояния, девушка иронично заметила, что никогда не видела случаев, когда депрессия сочеталась бы с умственной отсталостью.

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Также Виктория рассказала, как решается ситуация с авто.

"Мне написал владелец компании. Я думала, что он хочет вернуть средства, а тут угрозы", - сообщила экс-участница "Холостяка“.

Клочко также прикрепила скриншот переписки с мужчиной, в котором тот называет ее действия "травлей и преследованием", а также угрожает блокировкой ее аккаунта из-за "нарушения политики компании Meta".

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Впрочем, девушку это не пугает, и в случае чего она создаст новую страницу.

"Но я сделаю новый, потому что уже вижу сколько людей попали в такую же ситуацию (реально десятки сообщений и комментариев людей, которых так же кинули на деньги, я в шоке). И я очень хочу, чтобы больше никто не попал на такое, даже если мне не удастся вернуть", - отметила тату-мастерица.

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