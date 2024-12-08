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Звезда "Холостяка", которая стала жертвой мошенников, пожаловалась на угрозы

Воскресенье 08 декабря 2024 18:46
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Звезда "Холостяка", которая стала жертвой мошенников, пожаловалась на угрозы Виктория Клочко (фото: instagram.com/vikusia_klochko)
Автор: Иванна Пашкевич

Участница 13-го сезона шоу "Холостяк" с ветераном Александром Тереном, тату-мастер Виктория Клочко, которая в шестом выпуске ушла из проекта по собственному желанию из-за неприятной ситуации с мошенниками, пожаловалась на угрозы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Как Викторию "кинули" на деньги

Во время шестого выпуска "Холостяка" Виктория рассказала Терену, что долго работала, чтобы осуществить свою мечту - приобрести новое авто.

Звезда обратилась к одесской компании, за деятельностью которой она давно наблюдала. Девушка решилась на сотрудничество с этой фирмой после того, как увидела много положительных отзывов от клиентов.

Согласовав все детали с менеджером компании, она сперва внесла задаток. За следующие шесть месяцев Клочко постепенно перевела 15 тысяч долларов, покрыв все необходимые расходы и ожидая растаможки автомобиля. Как рассказала девушка, она оставила свои документы сестре, чтобы авто было оформлено на нее, поскольку сама в то время участвовала в шоу.

"И на следующий день после моего дня рождения она в панике позвонила мне и сказала, что ей написал мой менеджер: компания закрывается, а он увольняется и необходимо, чтобы я срочно связалась с владельцем, чтобы договориться об авто", - поделилась тату-мастерица.

После этого девушка решила лично позвонить владельцу компании, использовав телефон редактора. В ответ он сообщил, что компания прекращает свою деятельность, а ее менеджера уволили из-за обвинений в том, что он якобы переводил средства клиентов на собственный счет.

Также Виктории сообщили, что для получения автомобиля она должна снова оплатить доставку. По словам Клочко, авто находилось в порту, и если бы она этого не сделала, транспортное средство могли бы утилизировать.

Столкнувшись с этой ситуацией, Вика обратилась за помощью к юристу и полиции. Сейчас идет следствие и судебный процесс. Она также отметила, что судебное заседание несколько раз переносилось, а новая дата назначена на 14 января.

В то же время компания, по ее словам, продолжает работать, что еще больше добавляет ей ощущение обмана.

Виктория получает угрозы

Тату-мастерица поблагодарила своих сторонников за поддержку и понимание ее действий, несмотря на попытки представить ее в негативном свете на телевидении.

В то же время она не обошла вниманием и критику, которая нередко сопровождается личными оскорблениями. В ответ на замечания относительно ее психического состояния, девушка иронично заметила, что никогда не видела случаев, когда депрессия сочеталась бы с умственной отсталостью.

Звезда &quot;Холостяка&quot;, которая стала жертвой мошенников, пожаловалась на угрозы

Скриншот

Также Виктория рассказала, как решается ситуация с авто.

"Мне написал владелец компании. Я думала, что он хочет вернуть средства, а тут угрозы", - сообщила экс-участница "Холостяка“.

Клочко также прикрепила скриншот переписки с мужчиной, в котором тот называет ее действия "травлей и преследованием", а также угрожает блокировкой ее аккаунта из-за "нарушения политики компании Meta".

Звезда &quot;Холостяка&quot;, которая стала жертвой мошенников, пожаловалась на угрозы

Скриншот

Впрочем, девушку это не пугает, и в случае чего она создаст новую страницу.

"Но я сделаю новый, потому что уже вижу сколько людей попали в такую же ситуацию (реально десятки сообщений и комментариев людей, которых так же кинули на деньги, я в шоке). И я очень хочу, чтобы больше никто не попал на такое, даже если мне не удастся вернуть", - отметила тату-мастерица.

Звезда &quot;Холостяка&quot;, которая стала жертвой мошенников, пожаловалась на угрозы

Скриншот

Ранее звезда "Холостяка", которая со скандалом ушла из шоу, описала то, что осталось за кадром.

Кроме этого, читайте интервью Ксении Щербач, которая высказалась о поступках Терена, скандалах с девушками и жизни после реалити.

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