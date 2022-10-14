Звезда "Гарри Поттера" умер после долгой болезни: его роль восхищала детей во всем мире (фото)

Как отметил агент знаменитого актера, Робби Колтрейн болел последние два года, его состояние в последнее время ухудшалось.

"Мой клиент и друг Робби Колтрейн скончался в пятницу, 14 октября", - сказала Белинда Райт.

Она отметила, что Робби был уникальным талантом, разделившим премию Книги рекордов Гиннеса за три победы подряд в номинации BAFTA, а его роль Хагрида "принесла радость детям и взрослым во всем мире".

Колтрейн был самой крупной звездой фильмов по комиксам. Его блестящая игра в роли полугиганта-полуволшебника из Хогвартса Рубеуса Хагрида в лентах о Гарри Поттере восхитила зрителей - он пользовался огромной популярностью благодаря этому персонажу в своем исполнении, завоевал всемирную известность и признание.

Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хагрида из "Гарри Поттера" (фото: скриншот)

Робби Колтрейн и Дэниэл Рэдклифф - звезды "Гарри Поттера" (фото: Getty Images)

Также в Великобритании Колтрейн незабываемо покорил телеэкраны в роли судебного психолога доктора Эдварда "Фитца" Колтрейна в телевизионной драме об убийствах "Крекер", за которую он трижды подряд выигрывал приз BAFTA за лучшую мужскую роль.

Кроме того, Робби Колтрейн был номинирован на премию BAFTA за драму Channel 4 "Сокровище нации" и "Тутти Фрутти" BBC Scotland.

Актер Робби Колтрейн (фото clogdancer)

Среди других его известных работ в кино - роли в фильмах "Монахини в бегах", "Мона Лиза" и "12 друзей Оушена".

Колтрейн снялся в серии фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде "Золотой глаз" и "И целого мира мало", в которых сыграл Валентина Дмитровича Жуковского.

Робби Колтрейн (фото: PA Archive)

Первой работой актера в кино стала лента "Прямой репортаж о смерти", вышедшая на экраны в 1980 году. Последним фильмом, в котором снялся Колтрейн, был "Большие надежды" (2012 год).

У Робби Колтрейна остались жена Рона Геммелл двое детей 0 Спенсер и Элис.

Робби Колтрейн был награжден орденом Британской империи в 2006 году (фото: PA)