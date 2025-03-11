Звезда "Гарри Поттера" из-за долгов завела аккаунт на OnlyFans

Актриса Джесси Кейв, исполнившая роль Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, решила создать аккаунт на OnlyFans, чтобы сделать ремонт в своем доме, решить финансовые проблемы и найти время для "любви к себе".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу актрисы в Instagram .

Звезда объяснила, что ее контент будет включать только "чувственные" видео, сосредоточенные на ее волосах, а не на сексуальных материалах.

Кейв отметила, что ее публикации ориентированы на людей, которые имеют фетиш на волосы.

"Это фетиш. Фетиш не обязательно означает сексуальный",- считает актриса. Джесси Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)

Актриса подчеркнула, что ее главной целью является ремонт своего дома, а также "выбраться из долгов".

Но больше всего она хочет "посвятить время тому, во что никогда раньше не вкладывалась: любви к себе". Джесси Кейв (фото: instagram.com/jessiecave)

Кейв также стремится доказать тем, кто ее "недооценивал" в прошлом, что она "не такая уж и милая".

"Может, годы появлений на сборищах поклонников "Гарри Поттера" были подготовкой к этому моменту. Чувствую, будто делаю что-то запретное, слегка безумное. Мне это нравится. Шаблон милой маленькой актрисы уже трещит по швам", - сказала Джесси.

Напомним, знаменитость впервые появилась в роли Лаванды Браун в фильме "Гарри Поттер и принц-полукровка" (2009) и вернулась к этому образу в двух частях "Даров смерти".

Кроме того, она участвовала в съемках фильма "Большие надежды" (2012) и появлялась в сериале "Черное зеркало".

К слову, в последнее время OnlyFans стал невероятно популярным среди актеров и знаменитостей.

Например, певица Лили Аллен в прошлом году призналась, что заработала больше на фотографиях своих ног, чем на своей музыкальной карьере.

Звезда "Клана Сопрано" Дреа де Маттео присоединилась к OnlyFans, чтобы решить финансовые проблемы, и уже через 5 минут после создания аккаунта погасила свою ипотеку. На момент регистрации ее банковский счет насчитывал всего 10 долларов.

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