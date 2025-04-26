Звезда из фильма "Мамонт" умерла в 24 года: подруга открыла правду о ее зависимости

Софи всегда стремилась помогать другим людям, которые боролись с наркотической зависимостью. Сама же она преодолеть собственную болезнь не смогла, о чем рассказала ее бывшая и давняя знакомая Эден Херлихи.

Девушки познакомились в Юте в клинике, которая помогает детям с тревожностью, депрессией, буллингом и другими проблемами. Тогда Эден была поражена добротой и приветливостью юной звезды.

Она рассказала, что они вместе употребляли наркотики. В последние годы наблюдали, как многие их друзья не смогли справиться с болезнью. Впрочем, она никогда не думала, что среди таких окажется Софи.

"Она питала надежду. Мы понимали, насколько это серьезно. Она была последним человеком, смерти которого я ожидала из-за этой болезни, ведь она была такой сильной", - поделилась девушка.

Софи боролась с наркотической зависимостью (threads.com/@shellythegibson)

На момент смерти Найвейд была беременна, на что Херлихи отреагировала эмоционально. По ее словам, актриса мечтала стать мамой.

"Она обожала мою дочь. Она была невероятной рядом с ней. Она так и не получила настоящего шанса наладить свою жизнь и получить то, о чем мечтала", - сказала она.

"Я не знаю, оставила бы она ребенка, а также была ли готова иметь его. Однако знаю, что стать мамой было ее целью в определенное время. По крайней мере она будет иметь кого-то рядом в раю", - расплакавшись добавила подруга.

Что известно о смерти Софи Найвейд

О смерти девушки сообщили родные. Они заявили, что она самостоятельно боролась с определенной проблемой со здоровьем, однако с какой не уточнили. Впоследствии полиция штата Вермонт сообщила, что актрису в возрасте 24 лет нашли на берегу реки неподалеку от временного домика, который служил приютом. Она скончалась на месте.

Рядом с телом находился мужчина, однако он не является подозреваемым в расследовании. Мама звезды также подтвердила, что знала о зависимости дочери. Однако судмедэксперты еще не озвучили официальную причину, поэтому точно пока не известно, была ли у Найвейд передозировка. Актриса была известна правоохранителям из-за употребления наркотиков, но версия убийства также рассматривается.