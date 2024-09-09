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Звезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего брата

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летний актер фильмов для взрослых, настоящее имя которого Сейвон Гопкинс, погиб во время стрельбы, защищая своего двоюродного брата.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой наThe Sun.

Детали трагедии

Сообщается, что Хефнер был убит в Линкольне, штат Небраска, в воскресенье, в результате, по словам его семьи, "бессмысленного акта насилия с использованием оружия".

Джей прибыл в город из Канады, чтобы отпраздновать день рождения любимого человека.

Инцидент с участием Хопкинса произошел около субботы ночью. Во время вечеринки между двумя мужчинами произошла потасовка, после чего вызвали офицеров.

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

Прибыв на место, они обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями, доставленными в больницу для оказания медицинской помощи.

Позже в отделе полиции подтвердили, что 24-летний мужчина скончался от полученных травм.

Как сообщает 1011 Now, Хопкинс был идентифицирован как жертва стрельбы.

Второй мужчина, которому около сорока, находится в стабильном состоянии, его жизни не угрожает.

У звезды фильмов для взрослых осталась 10-месячная дочь, девушка Мадлен и смертельно больная мать, о которой он заботился.

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

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