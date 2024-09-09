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Звезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего брата

Понедельник 09 сентября 2024 11:48
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Звезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего брата Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летний актер фильмов для взрослых, настоящее имя которого Сейвон Гопкинс, погиб во время стрельбы, защищая своего двоюродного брата.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой наThe Sun.

Детали трагедии

Сообщается, что Хефнер был убит в Линкольне, штат Небраска, в воскресенье, в результате, по словам его семьи, "бессмысленного акта насилия с использованием оружия".

Джей прибыл в город из Канады, чтобы отпраздновать день рождения любимого человека.

Инцидент с участием Хопкинса произошел около субботы ночью. Во время вечеринки между двумя мужчинами произошла потасовка, после чего вызвали офицеров.

Звезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего братаЗвезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего братаЗвезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего брата

Звезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего брата

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

Прибыв на место, они обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями, доставленными в больницу для оказания медицинской помощи.

Позже в отделе полиции подтвердили, что 24-летний мужчина скончался от полученных травм.

Как сообщает 1011 Now, Хопкинс был идентифицирован как жертва стрельбы.

Второй мужчина, которому около сорока, находится в стабильном состоянии, его жизни не угрожает.

У звезды фильмов для взрослых осталась 10-месячная дочь, девушка Мадлен и смертельно больная мать, о которой он заботился.

Звезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего брата

Звезда фильмов для взрослых погиб, пытаясь защитить своего брата

Джей Хефнер (фото: instagram.com/theluckysevennn)

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