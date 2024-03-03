Звезда "Довбуша" ответил, как воспринял то, что его признали самым сексуальным артистом

Звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатовский отреагировал на то, что стал победителем премии Золотой лифон 2024, которую выбирают онлайн-голосованием из самых привлекательных культурных деятелей Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актера для ТСН.
Так, актер признался, что ему понравилась компания, среди которых выбирали победителя премии.
"Я посмотрел - классная компания: мне нравится Жадан, Леньо, Полежака, Чех. Классные ребята. Это приносит людям радость. У нас столько срачей вокруг, столько хейта", - отметил артист.
Также он добавил, что это жена ему рассказала о том, что он был признан самым сексуальным украинским художником. Супруги вместе уже 13 лет.
"У меня очень умная жена. Вот видишь, что для меня сексуально - ум. Ну она офигенно красивая. Но первое, что я скажу - она умная", - сказал Алексей.
Напомним, в прошлом году премию Золотой лифон переименовали в Кевларовый лифон, ведь вручали ее только тем деятелям культуры, кто ушел на войну. Ее получил поэт Артем Полежака.
В этом году организаторы конкурса оставили Кевларовый лифон для спецотличия.
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