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Звезда "Довбуша" ответил, как воспринял то, что его признали самым сексуальным артистом

Алексей Игнатовский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатовский отреагировал на то, что стал победителем премии Золотой лифон 2024, которую выбирают онлайн-голосованием из самых привлекательных культурных деятелей Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актера для ТСН.

Как Алексей Гнатовский воспринял титул самого сексуального артиста

Так, актер признался, что ему понравилась компания, среди которых выбирали победителя премии.

"Я посмотрел - классная компания: мне нравится Жадан, Леньо, Полежака, Чех. Классные ребята. Это приносит людям радость. У нас столько срачей вокруг, столько хейта", - отметил артист.

Также он добавил, что это жена ему рассказала о том, что он был признан самым сексуальным украинским художником. Супруги вместе уже 13 лет.

"У меня очень умная жена. Вот видишь, что для меня сексуально - ум. Ну она офигенно красивая. Но первое, что я скажу - она умная", - сказал Алексей.

 

Напомним, в прошлом году премию Золотой лифон переименовали в Кевларовый лифон, ведь вручали ее только тем деятелям культуры, кто ушел на войну. Ее получил поэт Артем Полежака.

В этом году организаторы конкурса оставили Кевларовый лифон для спецотличия.

Раньше мы называли 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста.

Также мы называли всех победителей музыкальной премии.

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