"Вернулись в Россию после всего увиденного": звезда "Дизель Шоу" разнес Писаренко и Никишина
Соучредитель и актер "Дизель Шоу" Евгений Гашенко резко прокомментировал возвращение Сергея Писаренко и Евгения Никишина в Россию после начала полномасштабной войны в Украине. Он отметил, что эти артисты никогда не являлись частью основного состава коллектива.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Хочу сразу подчеркнуть, что Писаренко и Никишин никогда не были в составе "Дизель Шоу". Они были приглашенными актерами, с которыми мы выступали вместе", - подчеркнул Гашенко.
По его словам, в последний раз они общались еще до начала полномасштабной войны.
"В последний раз мы общались 23 февраля 2022 года. Это был крайний концерт "Дизель Шоу" перед началом полномасштабного вторжения. И собственное большое вторжение они застали в Киевской области", - добавил артист.
Он отметил, что не может объяснить, почему Писаренко и Никишин решили вернуться в Россию, увидев все, что происходило в Украине.
"Что стало причиной их решения о возвращении в Россию после всего увиденного, я сказать не могу. Но они сделали свой выбор в пользу зла", - заявил Гашенко.
Напоследок актер заявил, что его отношение к гражданам страны-агрессора однозначно.
"Отношение у меня ко всем россиянам негативное. Они все виноваты в том, что началась война", - резюмировал артист.
Напомним, Писаренко и Никишин родились в российском городе Магнитогорске (Челябинская область). Их имена стали известны благодаря участию в юмористической игре КВН. Затем они выступали в Украине вместе с "Дизель Шоу". После 24 февраля 2022 года вернулись в РФ.
Сергей Писаренко и Евгений Никишин (фото: facebook.com/dizelshow)
Кто такой Евгений Гашенко
Гашенко - комик, актер и соучредитель "Дизель Шоу".
Родился в 1981 году в Николаеве. Творческую карьеру начинал в родном городе - в 2000 году вместе с Егором Крутоголовым и Михаилом Шинкаренко создают команду КВН "Дизель". А в 2015 году - юмористический проект "Дизель Шоу".
Гашенко также сыграл десятки ролей в шоу "На Трех", открыл ресторан азиатской кухни и помогает украинским военным как волонтер.
Евгений Гашенко (фото: пресс-служба)
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