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"Испортила себя". Блогерша Шаманская показала, как выглядела до пластических операций (фото)

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская, которая на днях публично поссорилась с экс-мужем Русланом Ханумаком, показала себя до и после пластических операций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как Алина Шаманская выглядела до пластики

Так, в своих соцсетях звезда показала фотографии, сделанные 16 лет назад.

"Ну зачем же ты сделала ринопластику? Испортила себя...". Но я в тот период чувствовала себя богиней", - подписала снимок блогерша.

Алина Шаманская к пластическим операциям (фото: instagram.com/shamankaa)

Также она сравнила себя до и после пластических операций и отметила, что сейчас нравится себе гораздо больше.

"Где выглядит моложе?", - поинтересовалась у поклонников Шаманска.

Алина Шаманская до и после пластических операций (фото: instagram.com/shamankaa)

Алина также обратилась к себе из прошлого, извинившись за то, что не любила себя.

"Маленькая Алина, я тебя люблю! Извини, что иногда тебя не любила ... В тебе есть мощная сила, которая изменит всю твою жизнь ... Ты исполнишь все свои мечты, хотя и будет непросто, но и ты никогда не искала простых путей", - поделилась ведущая.

Алина Шаманская до и после пластических операций (фото: instagram.com/shamankaa)

Недавно мы рассказывали, что украинка с самыми большими скулами похудела на 12 кг и перенесла еще одну "пластику".

Также известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции.

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пластична операціяАліна ШаманськаЗвезды шоу-бизнеса