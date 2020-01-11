З зими стрибнемо у весну: синоптики шокували прогнозом погоди

Погода в Україні у суботу, 11 січня, та в неділю, 12 січня, очікується дуже мінлива. У суботу країну засипатиме мокрим снігом, а в неділю потеплішає і вигляне сонце.

У суботу, 11 січня, сильні снігопади і дощі очікуються по всім східним областям і в Закарпатті. Температура повітря вночі від 0 до -2 градусів, вдень потеплішає до +2 +4 градусів. Вітер з поривами до 12 м/с.

На півдні дощ пройде лише в Миколаєві та Криму, в інших областях – сухо. Вночі 0 +2 градуси, вдень прогріється до +4 +8 градусів.

Північні області накриє дощами і мокрим снігом, вночі 0 +2, вдень від +3 до +5 градусів. Вітер до 12 м/с.

На заході пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень очікується від +2 до +6 градусів.

В центральній частині країни буде йти дощ, можливий сніг з дощем. Вночі 0 +2 градуси, вдень +3 +5 градусів.

У Києві 11 січня буде йти дощ, вітер з поривами до 12 м/с. Вночі 0 +2 градуси, вдень очікується +3 +5 градусів.

Карта погоди на 11 січня

У неділю, 12 січня, в більшості областей України очікується сонячна і ясна погода, місцями можлива невелика хмарність. На сході країни температура повітря буде нижчою, від -1 до +1 градуса. На півдні вночі 0 +2 градуси, вдень потеплішає до +3 +5 градусів.

У північних областях температура повітря буде коливатися в межах 0 +2 градуси, на заході вночі 0 +2 градуси, вдень +2 +5 градусів.

У Києві 12 січня буде сонячно та сухо. Температура повітря буде коливатися в межах 0 +2 градуси.

Карта погоди на 12 січня

З понеділка в Україні встановиться ясна і сонячна погода. Нічна температура буде коливатися в межах 0 -2 градуси, вдень у більшості регіонів очікується від +3 до +5 градусів, місцями до +6 +7 градусів.