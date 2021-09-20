"Зими буде все менше": провідний український синоптик шокував прогнозом

За словами синоптика, незважаючи на глобальні зміни клімату в світі, які сильно прискорилися в останні десятиліття, говорити про те, що зими зникнуть було б помилкою.

Кульбіда каже, що кожні 10 років середня температура в Україні підвищується на 0,4 градуса, тобто в найближчі 20 років вона виросте майже на градус, що дуже багато.

"І тоді, звичайно, кількість зимових днів буде різко зменшуватися, а ще років через 10-20 їх взагалі стане дуже мало при збереженні подібних тенденцій в температурі повітря", - розповів синоптик.

Тим часом в Україну прийшла метеорологічна осінь

Синоптики кажуть, що сталося це 19 - го вересня - на місяць раніше, ніж це було рік тому.

Нинішнє метеорологічне літо, яке почалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і в цілому тривало 128 днів.

"У цей день середньодобова температура повітря знизилася нижче 15 градусів тепла і склала 11,9 градусів тепла", - розповіли в Центральній геофізичній обсерваторії.