RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Зими буде все менше": провідний український синоптик шокував прогнозом

Автор: Світлана Мащенко

Зима в Україні повністю не зникне, але кількість зимових днів з часом буде ставати все менше.

Про це розповів провідний український синоптик, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За словами синоптика, незважаючи на глобальні зміни клімату в світі, які сильно прискорилися в останні десятиліття, говорити про те, що зими зникнуть було б помилкою.

Кульбіда каже, що кожні 10 років середня температура в Україні підвищується на 0,4 градуса, тобто в найближчі 20 років вона виросте майже на градус, що дуже багато.

"І тоді, звичайно, кількість зимових днів буде різко зменшуватися, а ще років через 10-20 їх взагалі стане дуже мало при збереженні подібних тенденцій в температурі повітря", - розповів синоптик.

Тим часом в Україну прийшла метеорологічна осінь

Синоптики кажуть, що сталося це 19 - го вересня - на місяць раніше, ніж це було рік тому.

Нинішнє метеорологічне літо, яке почалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і в цілому тривало 128 днів.

"У цей день середньодобова температура повітря знизилася нижче 15 градусів тепла і склала 11,9 градусів тепла", - розповіли в Центральній геофізичній обсерваторії.

Раніше вчений розповів, що через тридцять років південь України може перетворитися на справжнісіньку пустелю.

Також ми писали, що зміни клімату стануть незворотними. Еколог назвала терміни і розповіла, як можна цього уникнути.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні