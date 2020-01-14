Взимку традиційно загострюється: українцям розповіли про запальне захворювання шкіри

У МОЗ України розповіли про атопічний дерматит і дали ряд корисних рекомендацій щодо виявлення симптомів та профілактики запального захворювання шкіри. Медики зазначили, що в зимовий час хвороба традиційно загострюється.

Причини такого виду дерматиту мають комплексну природу і до кінця не з'ясовані, повідомили у відомстві на сторінці в Facebook.

Крім генетичної схильності, спровокувати виникнення захворювання можуть багато чинників зовнішнього середовища, зокрема: чутливість до пилкових, побутових, харчових та інших алергенів.

"Ці обтяжливі фактори призводять до нових спалахів свербіння та подразнень чутливої шкіри", - йдеться у публікації.

Найпоширеніші симптоми атопічного дерматиту:

сухість шкіри

сильний свербіж, який часто посилюється вночі

локалізація ураження шкіри (найчастіше уражається шкіра на згинах колін і ліктів, на повіках, руках, шиї і спині)

Знизити прояви захворювання допоможе щоденний догляд за шкірою, розповіли в МОЗ.

Для профілактики захворювання атопічним дерматитом добре підходять водні процедури і зволоження шкіри за допомогою кремів-емолієнтів.

Говорячи про водні процедури, медики звертають увагу на вибір замість мила спеціальних косметичних засобів, які попереджають пересихання шкіри. Купання і душ підтримує шкіру чистою, змиває скоринки і лусочки, а це попереджає інфікування.

Що до користування кремами-емолієнтами, то вони відновлюють бар'єрні функції шкіри. Наносити на шкіру емолієнти треба мінімум двічі на день.

"Але іноді профілактичних засобів недостатньо. Тоді лікар вам призначить індивідуальну схему лікування, яка може включати гормональні креми, антигістамінні препарати тощо", - додали в МОЗ.