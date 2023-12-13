Комаровский назвал три главных витамина, которые нужны пожилым людям зимой

Питание для пожилых людей для профилактики переломов

Комаровский сообщил, что очень важным моментом для профилактики переломов является питание. Есть три важнейших пищевых дефицита, которые провоцируют травмы. К ним относится дефицит белка, дефицит кальция и витамина D.

"Кальция нужно 1200 мг ежедневно, витамина D нужно 800 единиц в сутки. Делайте, пожалуйста, правильные выводы", - сказал Комаровский.

Для всех переломов характерны: