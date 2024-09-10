Зима близко. Врач рассказал, почему нужно сделать прививку от гриппа

Сезон гриппа в Украине начнется уже совсем скоро. Классический грипп это - быстрое начало (заболевание может развиться за несколько часов), высокая температура (выше 39-40 градусов), сухой кашель.
Чтобы не болеть в тяжелой форме нужно привиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Дмитрия Муштина в Instagram.
Врач рассказал, что грипп может вызвать серьезное осложнение - пневмонию, этим он и опасен.
Кто в зоне риска осложнений:
Как можно защититься от гриппа?
Необходимо ежегодно прививаться от гриппа, оно не дает 100% защиту, но помогает легче переносить грипп.
Какие вакцины рекомендованы
Принимать противовирусные препараты следует, если вы находитесь в группе риска или переносите тяжелую форму гриппа.
Существует два препарата, которые эффективны для лечения: озельтамивир и занамивир, но они атакуют только вирусы гриппа.
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