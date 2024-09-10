Зима близко. Врач рассказал, почему нужно сделать прививку от гриппа

Частые симптомы гриппа

Температура (с температурой выше 38 градусов)

Головная боль и общая слабость

Кашель, насморк, боль в горле

Врач рассказал, что грипп может вызвать серьезное осложнение - пневмонию, этим он и опасен.

Кто в зоне риска осложнений:

Дети до года

Беременные женщины

Летние, старше 65 лет

Люди с хроническими заболеваниями (особенно легких)

Как можно защититься от гриппа?

Необходимо ежегодно прививаться от гриппа, оно не дает 100% защиту, но помогает легче переносить грипп.



Какие вакцины рекомендованы

Ваксигрипп Тетра (производитель "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная)

Джиси Флю ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, четырехвалентная)

Кому нужно делать прививку от гриппа?

Всем лицам от 6 месяцев и старше рекомендуется проходить ежегодную вакцинацию от гриппа

Детям до 9 лет, которые ранее не вакцинировались, вторую дозу вакцины 0,5 мл нужно ввести после первой с интервалом не менее 4 недель.

Беременные инактивированные вакцины для профилактики гриппа можно применять в течение всего периода беременности. Женщинам в третьем триместре беременности следует рассмотреть вопрос о срочной вакцинации при наличии доступных вакцин, поскольку это снижает риск заболевания гриппом у младенцев в течение первых месяцев жизни.

Принимать противовирусные препараты следует, если вы находитесь в группе риска или переносите тяжелую форму гриппа.

Существует два препарата, которые эффективны для лечения: озельтамивир и занамивир, но они атакуют только вирусы гриппа.