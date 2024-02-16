Язык был в пять раз длиннее: во Львове у ребенка обнаружили редкий синдром

Что известно о синдроме

Мальчика зовут Лев, он приехал из Одессы и стал вторым в Украине ребенком с редким синдромом Беквита-Видемана.

Этот порок привел к проблемам с едой и дыханием мальчика.

Ребенку 1 годик и 3 месяца. Когда семья на 32 неделе беременности услышала от врача УЗИ, что малыш показывает язычка, то растрогались. Но на повторном обследовании родители услышали о подозрении на генетический синдром, влияющий на развитие малыша.

Лев родился на 37 неделе с весом 4250 кг. С первого дня он имел выдвинутый язычок. Ребенку было трудно есть, он мог делать это только из бутылочки, а позже не мог есть твердую пищу.

"Наш сын родился с большим язычком, раз в 5-6 больше язычка обычного ребенка. Генетик подтвердил у сына редкий синдром Беквита-Видемана. Нам сказали, что это первый ребенок в Украине с такой проблемой. Уже позже мы узнали, что в стране уже был малыш с таким диагнозом", - рассказала мама Елена.

По статистике, один такой ребенок рождается в среднем на каждые 20 тысяч малышей.

Синдром Беквита-Видемана - это такая редкая генетическая аномалия, что вызывает интенсивное развитие различных органов на протяжении беременности.

Также у мальчика были увеличены внутренние органы и одна нога длиннее другой на 3 см.

Во Львове у мальчика обнаружили редкий синдром (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Как спасали ребенка

Мама Льва рассказала, что врачи в Одессе им посоветовали искать помощи за рубежом, ведь в Украине нет хирургов, которые имели бы опыт помощи таким деткам.

Однако женщина узнала, что львовские врачи помогают детям со сложными патологиями.

После консультации с американскими коллегами челюстно-лицевые хирурги Центра приняли решение провести Левчику сложную операцию.

Команда хирургов Центра выполнила частичную резекцию языка по современной методике "Key hole".

"Язычок Левчика надо было сложить так, чтобы мальчик мог полноценно дышать, есть, разговаривать. Консультировались с американскими коллегами, ведь у них есть опыт помощи таким деткам, ведь хотели, чтобы у нашего пациента все получилось как лучше", - рассказала хирург Кристина Пограничная.

Во Львове прооперировали малыша с редким синдромом (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

После операции язычок Левчика - почти нормального размера. Он впервые в жизни смог спрятать его в ротик.

Жизнь Левчика очень изменилась после операции. Он переучивается пить, кушать и общаться, как это делают все детки. Ему приходится осваивать все эти навыки заново.

Впереди у Левчика дальнейшее лечение и реабилитация.

Во Львове врачи прооперировали малыша с редким синдромом (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)