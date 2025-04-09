Революционный прорыв. Ученые создали жвачку, которая защищает от гриппа и герпеса: как это работает

Обычная жевательная резинка теперь может стать неожиданным оружием против вирусов гриппа и герпеса. Ученые разработали формулу, которая нейтрализует возбудителей еще до того, как они попадут в кровь.

Что это за резинка и какими антивирусными свойствами она обладает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy.

Ученые искали защиту от многих вирусов

Поиск новых лекарств - это бесконечный и очень увлекательный процесс для ученых. А если удается создать что-то интересное и необычное, то ученые просто в восторге. Именно такой препарат создали недавно исследователи из Университета Пенсильвании.

Новый препарат сможет значительно снизить вирусную нагрузку для ряда распространенных инфекций. В частности, вирусы гриппа и герпеса.

"Контроль над передачей вирусов продолжает оставаться главной глобальной проблемой. Наш недавний опыт с COVID-19, постоянно развивающаяся ситуация с птичьим гриппом H5N5 и даже быстрое распространение кори во время нынешних вспышек в США показали нам это вне сомнения", - рассказал один из авторов исследования доктор Генри Дэниел.

Несколько лет назад, в распад пандемии, Дэниел и его команда нашли инновационный способ попытки ограничить передачу SARS-CoV-2. Они хотели нацелиться на вирус в слюне, который попав внутрь, быстро размножается и распространяется затем на других через чихание, кашель, разговоры.

Они разработали жевательную резинку, которая сейчас проходит клинические испытания. Эта жвачка содержит белки растительного происхождения, которые блокируют способность вируса взаимодействовать с клетками-хозяевами.

Их исследование было направлено на то, чтобы расширить этот подход и охватить большее количество вирусов.

"Противовирусный белок широкого спектра действия (FRIL), который присутствует в натуральном пищевом продукте (бобовый порошок) для нейтрализации не только вирусов человеческого гриппа, но и птичьего гриппа, является своевременной инновацией для их предотвращения и передачи", - пояснил доктор.

Из чего делают антивирусную жвачку

Бобовые, которые исследовали ученые, это - фасоль лаблаб (Lablab purpureus), которые известны еще как гиацинтовые бобы. Это бобовые с высоким содержанием белка входят в некоторые традиционные рецепты в некоторых частях Судана, но в значительной степени потеряли приверженность в их родной Африке и теперь считаются культурой-сиротой.

Эта фасоль выглядит очень вкусной и питательной, но особенная она по одной причине - она содержит противовирусный белок FRIL.

Команда доктора Дэниела вместе с коллегами из Финляндии проверили жвачку, изготовленную из лабораторных бобов и выяснили, что ее противовирусная эффективность против двух штаммов гриппа А (H1N1, H3N2) и двух вирусов просто герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2) - очень распространена.

Стоит отметить, что ВПГ очень распространена и вакцины против нее нет, а ВПГ-1 обычно распространяется орально, что делает противовирусную жевательную резинку захватывающей перспективой.

Как проверяли действие жевательной резинки

В опытах ученые использовали симулятор жевания (это был буквально огромный набор макетов челюстей) и они продемонстрировали, что жевательные резинки, изготовленные из 79 миллиграммов порошка лабораторных бобов, надежно высвобождают FRIL в слюну.

Анализ уменьшения зубного налета показал, что всего 40 миллиграммов 2-граммовой таблетки жевательной резинки было достаточно, чтобы снизить вирусную нагрузку более чем на 95% при гриппе. Для ВПГ-1 - 160 миллиграммов, для ВПГ-2 требовалось всего 74 миллиграмма.

Жевательная резинка была изготовлена в соответствии с нормативными требованиями, как настоящий медицинский продукт и хранилась при комнатной температуре почти 800 дней. При этом продукт не испортился и все еще содержал активный FRIL.

"Эти наблюдения способствуют тому, что в клинических исследованиях на людях можно будет оценить жвачку из бобов, чтобы минимизировать заражение/передачу вируса", - добавил ученый.

Следующей целью команды является птичий грипп, поскольку этот порошок лабораторных бобов показал свою эффективность против различных штаммов.