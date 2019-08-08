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Моторошне видовище: під Мелітополем на відео зняли незвичайний смерч

STYLERЖиття    08.08.2019 - 12:46
Моторошне видовище: під Мелітополем на відео зняли незвичайний смерч
Незвичайний смерч під Мелітополем (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили причину виникнення незвичайного смерчу

Україну цього літа атакують різні природні катаклізми – смерчі, урагани, торнадо і повені. А ось під Мелітополем місцеві мешканці зняли на відео абсолютно незвичайний смерч – він повністю складається з літаючих комах. З'ясувалося, що незвичайне явище бачили неодноразово в посадках і полях під Мелітополем.

Як пояснили ентомологи, ці смерчі складаються з літаючих мурах, комах, які розмножилися завдяки тому, що в регіоні на протязі довгого часу утримується спекотна, але волога погода.

Подібний феномен спостерігався і раніше, в кінці липня - на початку серпня. Саме в цей час у дачних літаючих мурах починається шлюбний період і триває він всього кілька днів. Однак місцеві жителі кажуть, що такого нашестя не пам'ятають вже давно.

Також вчені пояснили, що літаючі мурахи є безпечними для людей і їх не варто боятися.

Під Мелітополем зняли дивний смерч (Відео: YouTube/РІА Мелітополь)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що страшний ураган налетів на Одеську область. В регіоні почалася повінь, зсуви, повалило дерева і розмило кілька ділянок дороги.

А також ми розповідали про те, що на двох українських курортів після шторму море раптово "втекло" і відпочиваючим доводиться довго йти до води, щоб скупатися.

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