Моторошне вбивство школярки під Харковом: з'явилася нова інформація

Звіряче вбивство 15-річної Аліси Оніщук із селища Бабаї під Харковом сталося майже півроку тому і викликало величезний резонанс у суспільстві, проте поліції досі не вдалося схопити злочинця. Тепер розслідувати справу доручили київським слідчим. Про це повідомляє видання "Місто Х".

Нагадаємо, тіло підлітка виявили 3 листопада 2018 року у лісосмузі біля Покотилівки, через день після вбивства. Школярка вирушила на уроки в коледж архітектури та дизайну, але не доїхала. Алісу зґвалтували і задушили, а потім нелюдь забрав деякі речі, в тому числі і мобільний телефон. Через деякий час мобільник "сплив" у Харкові - його продали в грудні в одному з торгових кіосків в переході станції метро "Індустріальна".

За ці місяці правоохоронці провели сотні експертиз і допитали 3 тисячі людей, проте наразі фактично у слідства немає жодного реального підозрюваного.

Так, з самого початку поліція дала прикмети ймовірного вбивці - невідомого чоловіка нібито бачили незадовго до трагедії поблизу - і звернулася до українців по допомогу в питанні його виявлення.

Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві Аліси Оніщук (Фото: hk.npu.gov.ua)

Додамо, що правоохоронцям у пошуках злочинця активно допомагали волонтери, приватні детективи і навіть парапсихологи. Через деякий час місцеві жителі навіть висловили думку, що вбивство Аліси могло бути справою рук "покотилівського маніяка", який орудував в регіон у 80-х роках, і нібито ось тепер знову повернувся.

Поліція також опрацьовувала версію про причетність до злочину вітчима та рідного батька дівчинки, проте у обох було алібі.

Аліса Оніщук (Фото: gx.net.ua)

Приватний детектив, якого залучили до справи, радив поліції звернути увагу на місцевого активіста Андрія Резуненка - чоловік спілкувався з мамою Аліси, допомагав при пошуках, займався збором коштів на похорони і замовляв пам'ятник.

Він так і залишився єдиним чоловіком у селищі Бабаї, який не здавав аналіз на ДНК і не був допитаний слідством.

Але 21 червня матеріали кримінального провадження передали до Головного слідчого управління Нацполіції України в Київ. Розслідуванням страшного злочину тепер займаються там.

Як повідомлялося раніше, з'явилася інформація про життя 15-річної Аліси Оніщук.

Нагадаємо, нещодавно 19-річна студентка з Первомайська під Харковом йшла на залізничну станцію і по дорозі зайшла в ліс заради красивих фото, де на її напав ґвалтівник. Знущання над дівчиною тривали майже добу. Поліція затримала 54-річного підозрюваного, який вже має судимість за зґвалтування.