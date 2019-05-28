Моторошне вбивство мецената на Прикарпатті: поліція шокувала версією

Вбивство мецената Михайла Петріва та його дружини на Прикарпатті сталося ввечері 27 травня. Попередньо поліція підозрювала зловмисників, які після розправи над подружжям, намагалися підпалити будинок. Проте, за новою версією слідства, Михайло Петрів застрелив дружину, а потім скоїв суїцид. Про це пише видання Dzerkalo.media.

Нагадаємо, до пожежників о 19:50 зателефонували сусіди родини. Рятувальники, що прибули на місце, знайшли подружжя мертвим, на їхніх тілах були вогнепальні поранення.

Правоохоронці попередньо встановили, що відомий в Коломиї 54-річний юрист, та меценат, який займався культурно-мистецьким розвитком міста, застрелив свою 56-річну дружину Ольгу з мисливської рушниці. Потім чоловік намагався спалити будинок, після чого з цієї ж рушниці вистрелив собі в груди.

Ольгу Петрів знайшли на другому мансардному поверсі будинку, а на першому пожежники виявили тіло Михайла Петріва.

У помешканні знайшли зброю та набої. Крім того у будинку поліцейські виявили передсмертну записку, у якій чоловік просить вибачення у рідних за вчинене.

Михайло Петрів (фото: facebook.com)

агадаємо, син заступника мера Змієва під Харковом покінчив життя самогубством. 15-річний хлопець застрелився з гладкоствольної рушниці.