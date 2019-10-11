Сильне подорожчання продуктів: до чого готуватися українцям

Ціни на продукти в Україні продовжують рости і як зазначають експерти, до кінця року можливе суттєве подорожчання багатьох продуктів, які українці купують регулярно. Про це пише голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

Олексій Дорошенко зазначив, що за даними моніторингу цін на продукти харчування, найсильніше у вересні подорожчала капуста і гречка. Ціна корисного овоча зросла на 33%, а найпопулярнішої крупи – на 25%.

"Згідно моніторингу Асоціації постачальників торговельних точок, серед продуктів найбільше подорожчала у вересні капуста – на 33% і гречка – на 25%. На 1,5% подорожчали батон і житній хліб, на 1% пшеничний хліб з борошна першого гатунку, на 0,5% яйця", - повідомив Дорошенко і додав, що цукор став дешевше на 1%, а ціни на молочну продукти стабілізувалися.

Ціни на продукти в Україні збільшаться до кінця року (фото: sfs.gov.ua)

М'ясний кошик збільшився в ціні зовсім небагато, в середньому на 0,5% зросли ціни на курку, варену ковбасу, яловичину, і морожену рибу. А ось ціна на свинину і сало навіть просіла на 0,5%.

Дуже сильно у вересні подорожчали овочі. Капуста – на 33%, морква – на 14%, цибуля – на 5%, яблука-на 2%, буряк -1%. Одночасно з цим картопля подешевшала на 3%.

"Що стосується овочів борщового набору, то ми будемо бачити постійне коливання ціни, але після підвищення вартості, вона буде знову падати. Але слід розраховувати, що у грудні ціна все одно буде на 20-25% вище, ніж у серпні. Однак картопля, можливо, буде падати в ціні до грудня, або вартість буде залишатися без змін", - спрогнозував Дорошенко.