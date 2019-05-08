Жахливе ДТП зі шкільним автобусом на Волині: всі подробиці (фото, відео)

Жахливе ДТП зі шкільним автобусом на Волині відбулося у вівторок, 7 травня, у Горохівському районі Волинської області. Про це у соцмережі Facebook інформує UA: Волинь.

В результаті ДТП за участю шкільного автобуса та вантажівки загинула людина. Трагедія трапилася близько 16:00 на автодорозі в селі Шклинь.

Наголошується, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не дав можливості проїхати вантажівці. Після чого загинув в результаті зіткнення з транспортним засобом.

Пасажирів в автобусі не було. Але за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато кримінальне провадження. Поліція встановлює всі деталі події.

Відео: (facebook.com/uavolyn)

"Співчуваю втраті рідних. Він був хорошою людиною", - написав один з юзерів, побажавши близьким скоріше оговтатися після загибелі родича.

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