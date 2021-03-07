Жахлива ДТП в Польщі: перевізника викрили у численних порушеннях

Автобус, який слідував за маршрутом Познань-Херсон, належить перевізнику СТЕЦИК Т. В. ФОП. 6 березня о 2 годині ночі біля населеного пункту автобус розбився. Користувачі мереж звернули увагу, що інформацією про неякісні та небезпечні поїздки з цим перевізником діляться давно.

Так, незадоволені пасажири скаржаться, що перевізник обдурює своїх клієнтів. Оператори йдуть на брехню, щоб не втратити клієнта.

"Такої поїздки нікому не побажаю. Білет був куплений за маршрутом Луцьк-Свіноуйсьце. За день до відправки передзвонив диспетчер і сказав, що в Луцьк автобус не приїде, беріть білет і їдьте до Дубна і там вже вас заберуть, а вартість дороги вам перевізник поверне. Добре, так і зробив. Але ніхто мені не повернув гроші за поїздку до Дубна", – скаржиться Валентин.

Крім того, тривалість поїздки може збільшитися у два рази. Замість прогнозованої тривалості шляху, прибуття відбувається з істотною затримкою від 3 годин. Тим, кому обіцяли відсутність пересадок – 5 різних автобусів.

"Їхав до Праги, запізнилися на 12 годин (6 годин стояли на митниці тому за цей час ніяких питань, але 6 годин водії змарнували на 30-хвилині перекури, чекання інших автобусів, щоб догрузити пасажирів та незрозумілий маршрут, їздили кругами, мабуть, поліцію об'їжджали). Приїхали вночі, не встиг на 1 годину на свій поїзд, довелося чикати всю ніч на вокзалі (виявляється він закривається з 24 до 3 годин, провів цей час на вулиці слухаючи байки місцевих безпритульних яких марно посилати, оскільки вони все одно не розуміють). Сподіваюся водії та власник автобуса буде все життя так само встигати як я в той рейс", – розповідає Володимир.

Клієнти перевізника також поскаржилися на хамське ставлення до пасажирів.

"Водії хами, 80 осіб на автобусі – всі пасажири без масок, ніякої соціальної дистанції та повне ігнорування карантинних норм, попри зазначене у квитку місце – 16 – сиділа на 73, страшна задуха, зупинки лише на 10 хв (вибачте, але з другого поверху поки всі спустяться, пройде 10 хвилин), і це я їхала тільки в Дубно. Як люди їдуть через всю Україну і за кордон – не розумію, просто "скотовозка", нічого не пристосоване для тривалих переїздів. НЕ РЕКОМЕНДУЮ взагалі категорично нікому", – скаржиться Катерина.

Також в мережі розповіли про випадок, коли водій автобуса керував транспортним засобом у нетверезому стані.

"Поїздка була жахливою з усіх можливих. Перевізник возить людей у стані алкогольного сп'яніння. Було 4 пересадки. Ми чекали такі автобуси з людьми по 3 години. Супер. Рекомендую", – ділиться Людмила.