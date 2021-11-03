Моторошна ДТП у Харкові: 16-річний підліток відмовився здавати кров на аналіз

Він повідомив, що саме аналіз крові може виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, які прямо впливають на кваліфікацію злочину. Зазначається, що проведений аналіз сечі допоможе виключає багато, однак не все.

"Упевнений, що повне та всебічне розслідування - це саме те, що необхідно як усім сторонам кримінального провадження, так і суспільству загалом", - написав він.

Також Черняк додав, що вже зібрано докази, які підтверджують, що за кермом Infinity перебував саме 16-річний Харківський.

Окрім того, адвокат Масі Найєм у Facebook написав, що аналіз крові дуже важливий факт у справі.

"Якщо підозрюваний відмовився давати зразки крові для можливості проведення експертиз у кримінальному провадженні, тоді поліція мала звернутися до суду з клопотанням до слідчого судді про примусове відібрання біологічних зразків. Мені здається, що вказаних дій наразі зроблено не було. Це важливо. Не буду деталізувати чому. Є надія, що поліція це зробить. Дуже важливо, щоб зробила", - розповів він.

Що відомо про аварію

16-річний водій на Infinity зі швидкістю 100 кілометрів на годину порушив ПДР і в результаті загинуло дві людини - одна з машини, в яку він врізався, інша людина - з його ж авто. Дві людини госпіталізовані.

Відео страшного моменту можна переглянути за посиланням.

Згодом виявилось, що батько підозрюваного торгує м'ясом на ринку, а мама живе окремо, через те, що батьки розлучені.

Наразі 16-річного юнака затримано. Зокрема, якщо його провину доведуть - йому загрожує до 8 років позбавлення волі.