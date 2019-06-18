Моторошна НП в Миколаєві: у каналізації знайшли тіло недоношеної дитини

Бездиханне тіло недоношеної дитини було знайдено в каналізації у Миколаєві 16 червня, в неділю. Про це інформує видання "Новини-N", посилаючись на працівників станції.

Шокуюча знахідка була виявлена під час очищення каналізаційних решіток на насосній станції. Після чого маленьке тіло одразу ж було направлено на судово-медичну експертизу.

Медики встановили, що знайдений труп недоношеної дитини - ембріон на стадії розвитку до 5 місяців.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини події. Також правоохоронцям належить з'ясувати, хто є породіллею.

За даним фактом слідчим Корабельного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 134 КК України "Незаконне виробництво аборту або стерилізації".

Нагадаємо, що у Києві пенсіонерка випала з вікна багатоповерхового будинку. Від отриманих травм вона померла на місці, медики констатували смерть.

Раніше ми писали аналогічну історію про те, що у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна висотки.

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