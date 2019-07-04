Страшний сором: історія депортованого з України розлютила мережу

Жителя Пакистану не пустили в Україну (Колаж РБК-Україна)

Туриста з Пакистану протримали в аеропорту більше доби без пояснень, води і їжі

З України депортували жителя Пакистану, який довго планував поїздку, щоб краще пізнати країну та її мешканців. Подробиці скандалу розповів Артемій Сурін на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що Джаф з Пакистану – це інтелігентний, ерудований і освічений 42-річний чоловік. Він володіє 4 іноземними мовами, по професії веб-дизайнер і у нього є своя туристична компанія. Джаф дуже хотів відвідати Україну, щоб відчути душу людей і країни.

"Я просто люблю подорожі. Особливо в ті країни, які знаходяться поза мейнстріму. Там більше шансів побачити справжнє життя, відчути душу людей і країни. До речі, тому я і вирішив відправитися в Україну. Про вашу країну мало привабливої інформації в мережі англійською. Якщо ти в Гуглі введеш Ukraine - то там в основному, статті та фото про війну, заворушення, корупцію, про небезпеку, яка нібито чекає туриста там. Я в це не повірив. Навпаки, була внутрішня впевненість, що там живуть добрі люди, а країна цікава і гостинна. Я планував відвідати Київ, побачити старовинні храми, також побачити Чорне море в Одесі. А ще Львів з його чудовою архітектурою", - цитує слова Джафа Сурін.

Він додав, що за візу в Україну пакистанцю довелося заплатити 160 доларів, а це чималі гроші для Пакистану. Також довелося повністю викупити (а не забронювати) всі авіаквитки, проживання в містах і оплатити запрошення – ще 160 доларів.

Фото: facebook.com/artsurin

В кінці травня Джаф прилетів в аеропорт Бориспіль. На прикордонному контролі, коли побачили його паспорт, сказали чекати. А після цього відвели в якусь тісну кімнату, де він провів кілька годин. Йому ніхто і нічого не вважав за потрібне пояснити, не запропонував воду або їжу. А через кілька годин йому влаштували допит.

"У мене було відчуття, що спілкуються зі мною, як із злочинцем. Я показав їм оригінали запрошення, план подорожі, викуплені квитки і готелі, страховку. Потім вони перерахували мої гроші. З собою у мене було 1200 доларів і звичайно ж, кредитні карти, на яких були кошти і документи, що підтверджують це. Все це записувалося на камеру", - розповів Джаф.

Після цього у нього забрали паспорт і залишили його знову в тісній кімнаті, де він в цілому провів без води, їжі та пояснень 12 годин.

"Пройшло 12 годин. Ніхто нічого не пояснював, коли я намагався, щось запитати, прикордонники або не говорили по-англійськи, а в рідкісному випадку відповідали, що "потрібно чекати поки "nachalstvo" (начальство) вирішить". Потім вони дали йому якийсь папір українською мовою, щоб він підписав його. На його зауваження, що він не розуміє, що там написано, можна перевести це хоча б на англійську, відповідь була: "Будеш обурюватися в Пакистані", - додав Сурін.

Через 16 годин Джаф написав про ситуацію на своїй сторінці в Facebook і пост миттєво розлетівся по мережі, інформація дійшла навіть до президента Пакистану, але допомогти йому ніхто не зміг.

Джафа протримали в кімнаті для затриманих у Борисполі більше доби, а потім просто депортували з формулюванням "Не може підтвердити мету запланованого перебування в Україні".

"Підписав акт Сивак Павло Вікторович. Старший лейтенант, і як бачити Вершитель доль, за сумісництвом. Квиток назад в Пакистан йому природно, довелося купувати самому. У підсумку "вояж" в Україну, а точніше в "кімнату-мавпятник" Борисполя обійшовся йому в 2000 доларів", - розповів Сурін.

Скріншот всієї історії про пакистанця Джафа (facebook.com/artsurin)

В коментарях до посту багато користувачі висловили своє обурення і навіть запропонували зробити цю історію відомої, а потім скинутися Джафу на квиток в Україну і зустріти разом з журналістами.

Знайшлися і ті, хто вважав затримання пакистанця в межах норми і написав, що раз депортували, значить було за що.

Скріншоти коментарів (facebook.com/artsurin)

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