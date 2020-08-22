Моторошне хропіння може бути сигналом небезпечних захворювань: що потрібно перевірити

Сильне хропіння може бути ознакою серйозних захворювань. Медики стверджують, що хропіння у людини може сигналізувати про те, що в організмі людини розвивається ожиріння або цукровий діабет.

Як пояснюють лікарі, при хропінні під час сну у людини підвищується тиск, а це призводить до того, що починають порушуватися ряд функцій організму. Про це пише видання Ukrtelemed.

"Хропіння та ожиріння давно і стійко асоціюються один з одним. Хропуна ми представляємо насамперед як товстого чоловіка середніх років. Хоча серед огрядних жінок також великий відсоток страждають хропінням. Але, згідно зі статистичними даними, чоловіки хропуть все ж таки частіше. Це обумовлено анатомічними особливостями розподілу жиру в організмі чоловіка. Для чоловіків характерно переважне накопичення жирових відкладень у верхній частині тіла, в тому числі в області шиї. Під час сну надлишкова маса жирової клітковини здавлює дихальні шляхи на рівні горлянки, просвіт гортані різко звужується, виникає хропіння, тягне за собою апное і гипопное сну. При важких формах синдрому сонного апное людина не дихає протягом ночі сумарно 4-5 годин. Тому катастрофічні наслідки хропіння для організму людини не можна недооцінювати", - пояснив директор Української Лабораторії Сну Юрій Погорецький.

Він зазначив, що ожиріння і хропіння можуть бути як причиною, так і наслідком один одного. У хропунів порушується структура сну – відсутні фази дельта-сну, а це призводить до того, що порушується вироблення соматотропного гормону, який відповідає за метаболізм жирової тканини.

А це часто веде до того, що зростає ризик розвитку цукрового діабету 2 типу. Виникає замкнуте коло, при якому ні дієта, ні збільшення фізичних навантажень не дають результату.

Як зазначають медики, хропіння також може викликати короткочасну зупинку дихання, яку ще називають апное. Це загрожує порушеннями серцево-судинної системи, раннім розвитком інфаркту та інсульту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі попередили, що денна сонливість є небезпечним симптомом.