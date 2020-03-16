Страшні перепади температур: синоптики дали несподіваний прогноз погоди

Погода в Україні найближчими днями буде супроводжуватися сильними перепадами температур, а місцями можливі навіть опади у вигляді мокрого снігу. Нічна температура в деяких областях опуститься до -8 градусів.

Погода на сході країни очікується сонячна і суха, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні очікується від -5 до -8 градусів морозу, а вдень різко потеплішає до +5 +8 градусів.

У південних областях вночі буде дуже холодно, від -3 до -6 градусів, в Одесі -1 градус. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +8 градусів, у Миколаєві до +10 градусів. У Криму без опадів, сонячно. Вночі -1 -3 градуси, вдень від +5 до +7 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують дощ, який пройде в денні години. Нічна температура становитиме -1 +1 градус, вдень потеплішає до +6 +8 градусів.

На заході також очікуються різкі перепади температур, а на Волині вночі можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +2 градусів, вдень буде сухо і сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до +9 +11 градусів, місцями до +12 +14 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, очікується суха і сонячна погода. Вночі від -2 до -6 градусів, вдень прогріється до +7 +9 градусів.

У Києві у вівторок, 17 березня, можливий невеликий короткочасний дощ в денні години. Температура повітря вночі опуститься до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть +6 +8 градусів.

Карта погоди в Україні на 17 березня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали новий прогноз погоди на весну і попередили про аномалії.