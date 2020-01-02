Страшні морози і рання весна: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні у 2020 році буде різкою і мінливою

Погода в Україні в 2020 році буде нестабільною і жителів країни чекають різкі перепади температури і аномальні явища. За прогнозом синоптиків січень буде дуже холодним, місцями до -20 градусів, а от лютий стане м'яким і теплим. Весна швидше за все в Україні настане рано.

Народний синоптик Леонід Горбань пообіцяв українцям холодний січень. Він зазначив, що морози прийдуть одразу після Нового року і будуть триматися досить довго.

"Майже весь січень буде морозним, похолодання почнеться незабаром після настання нового року. Воно супроводжуватиметься нічними різдвяними холодами нижче -10 градусів, і ще трьома "піками" холоду: 10 і 15 січня вночі до -15 градусів і водохресними морозами (19-22) до -20 градусів. З 23 стрімко потеплішає до -1-3 градусів, а 29-31 числа очікується відлига", - розповів синоптик.

Карта погоди в Києві

Він додав, що снігу в січні теж буде досить і снігопади очікуються після 3 січня, на Старий Новий рік, а також в кінці місяця. Початок лютого буде сніжним і морозним – до -15 градусів, а після 12-13 лютого можливо похолодання до -20 градусів.

Завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометінституту ДСНС та НАН України Вазіра Мартазінова повідомила, що в січні будуть міцні морози. На півночі України до -20 градусів, на решті території до -10 градусів.

В кінці січня, за прогнозом Мартазінової, потеплішає, а ось лютий буде з невеликими морозами і в цілому – м'яким.