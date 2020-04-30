Страшні зливи: синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень

Погода в Україні у травні шокує своїми перепадами й синоптики прогнозують різке підвищення температури, спеку і страшні зливи. Більша частина місяця буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, два тижні в середині травня будуть посушливими та опадів не буде тривалий час. Спека накриє Україну вже наприкінці першої декади місяця.

"На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів почнеться спека. До 8-10 травня денна температура дійде до 27-30 градусів тепла, до середини місяця стане трохи прохолодніше, 27-29 градусів. Опадів не буде майже по всіх областях, крім Карпат", - розповів синоптик у коментарі для видання "Сьогодні".

Температура повітря почне знижуватися тільки після 20 травня і за прогнозом Горбаня, рясні опади варто чекати лише після 25 травня. В останню декаду місяця температура повітря становитиме 23-25 градусів тепла, але 28-29 вона може знову піднятися, оскільки рясні дощі прийдуть з півдня і південного заходу. В ці дні може випасти до чверті місячної норми опадів.

"Після 20 травня температура спаде до комфортних 23-25 тепла, але з 25 травня почнуться дощі. Їх принесуть циклони з півдня і південного заходу, тому не похолодає, а, навпаки, потеплішає. Особливо сильні зливи можливі 28-29 травня, в окремих регіонах випаде до 15 мм опадів, майже чверть місячної норми. Але в цілому дощів буде мало, 27-36 мм в залежності від регіону", - зазначив народний синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди в Україні на травень.