ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: "виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ"

Новость на русском →
Закарпатська область, Вівторок 26 жовтня 2021 21:33
Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: "виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ" Показали фото з ковід-реанімації на Закарпатті (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

У Закарпатській області, яка перебуває у "жовтій" зоні карантину, відбулася складна ситуація з COVID-хворими, де багато пацієнтів у тяжкому стані. Також з Центру легеневих хвороб в Ужгороді показали фото того, що насправді відбувається в палатах з хворими на коронавірус.

Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не торкнеться мене" — так прокоментував Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА фото.

Зазначається, що на фото показана мала частина того, що насправді відбувається у палатах Центру у часи пандемії.

За словами Анатолія Полоскова, така ситуація відбувається і в інших закладах, де рятують людей від COVID-19. Однак, врятувати вдається не кожного. Адже лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ, виживає.

"Вакцинація чи Реанімація? Просте питання, ціна якому – наше життя", — додав Полосков.

Окрім того, станом на 25 жовтня на Закарпатті від COVID-19 померло 1713 людей. Важливо, що всі, хто зараз перебуває на ШВЛ і в реанімації – невакциновані.

Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: &quot;виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ&quot;Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: &quot;виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ&quot;Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: &quot;виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ&quot;Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: &quot;виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ&quot;Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: &quot;виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ&quot;Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: &quot;виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ&quot;Фото з COVID-реанімації на Закарпатті (carpathia.gov.ua)

Раніше ми публікували фото з ковід-лікарні Харкова, які змусять вас переглянути ставлення до вакцинації.

Також ми писали, що у Києві в реанімацію потрапили пацієнти з підробленими COVID-сертифікатами.

Читайте РБК-Україна в Google News
реанимация Коронавірус
LITE
День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети
День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети