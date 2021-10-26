Моторошні фото із COVID-реанімації на Закарпатті: "виживає лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ"

У Закарпатській області, яка перебуває у "жовтій" зоні карантину , відбулася складна ситуація з COVID-хворими, де багато пацієнтів у тяжкому стані. Також з Центру легеневих хвороб в Ужгороді показали фото того, що насправді відбувається в палатах з хворими на коронавірус.

Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не торкнеться мене" — так прокоментував Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА фото.

Зазначається, що на фото показана мала частина того, що насправді відбувається у палатах Центру у часи пандемії.

За словами Анатолія Полоскова, така ситуація відбувається і в інших закладах, де рятують людей від COVID-19. Однак, врятувати вдається не кожного. Адже лише 1 з 10 пацієнтів, під’єднаних до ШВЛ, виживає.

"Вакцинація чи Реанімація? Просте питання, ціна якому – наше життя", — додав Полосков.

Окрім того, станом на 25 жовтня на Закарпатті від COVID-19 померло 1713 людей. Важливо, що всі, хто зараз перебуває на ШВЛ і в реанімації – невакциновані.

Фото з COVID-реанімації на Закарпатті (carpathia.gov.ua)