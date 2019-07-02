Страшна трагедія в Одесі: зарізав дружину, а потім намагався покінчити життя самогубством

В Одесі розігралася кривава трагедія. 59-річний чоловік у нападі ревнощів накинувся на свою колишню дружину з ножем. Про це розповіли в поліції Одеської області.

Жінка прийшла в квартиру до колишнього чоловіка на вулиці Прохорівській, щоб забрати свої речі. Між колишнім подружжям виник конфлікт, і чоловік схопив ножа і кинувся з ним на жінку. Він завдав їй кілька поранень, від яких жінка померла прямо на місці.

Її 17-річний син, який намагався захистити матір, теж постраждав. Батько кинувся на підлітка і завдав йому ножем удар по нозі. Після цього знавіснілий чоловік у розпачі намагався покінчити життя самогубством і розкрив тим же ножем собі живіт.

Закривавлений 17-річний підліток зміг дістатися разом з другом до школи, яка знаходиться неподалік від будинку. Там йому надали першу допомогу викладачі та вони ж викликали поліцію і швидку допомогу.

"Встановлено, що в результаті конфлікту між подружжям чоловік завдав дружині смертельне ножове поранення. На захист матері став 17-річний син, який також отримав ножові поранення. Щоб уникнути покарання за скоєне, чоловік намагався покінчити з життям, завдавши собі ножові поранення в живіт", – повідомили в поліції.

Одесита, який влаштував криваву розправу, вдалося врятувати, і він знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів і поліції. Підлітка також госпіталізували.

В Одесі чоловік зарізав колишню дружину, поранив сина і намагався покінчити життя самогубством (YouTube/Поліція Одеської області)

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