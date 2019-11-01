Страшна трагедія: в Одесі знайшли повішеною дівчинку-підлітка

У Малиновському районі міста Одеси виявили 13-річну дівчинку, повішеною на вулиці. Про це повідомляє видання "Одеса онлайн" з посиланням на джерела в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Тіло дівчинки знайшли на дереві у четвер, 31 жовтня, близько 11 години вечора. За словами співробітників правоохоронних органів, 13-річна дівчинка – місцева мешканка. Після огляду місця події, поліція розповіла, що слідів насильницької смерті на тілі підлітка виявлено не було.

"За попередніми даними, ознак насильницької смерті на її тілі виявлено не було", - відзначили в поліції.

Тіло загиблої дівчинки відправили на експертизу, щоб встановити точну причину смерті. На даний момент проводиться розслідування та встановлюються усі обставини страшної трагедії, опитуються можливі свідки і близькі підлітка.

Поліція внесла відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство" з позначкою "самогубство").

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві 12-річна школярка вистрибнула з вікна школи. Дівчинка отримала численні рани і переломи і на даний момент знаходиться в реанімації.

Як пізніше повідомили рідні дівчинки, вона могла зробити такий вчинок через постійні цькування і знущання з боку однокласників.