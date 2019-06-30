Моторошна трагедія під Херсоном: батьки знайшли бездиханне тіло доньки у ванній

У Херсонській області 9-річна дівчинка звела рахунки з життям. Бездиханне тіло дитини батьки знайшли у ванній кімнаті. Про трагічну подію інформує В'ячеслав Аброськін в соцмережі Facebook.

Зазначається, що інцидент стався ввечері, 29 червня. Дівчинка пішла у ванну кімнату, зачинилися і не виходила довгий час. Коли мати помітила це, то покликала на допомогу чоловіка. Вони зламали двері і побачили свою дочку, повішену на ручці дверей.

Аброськін зазначив, що не може зрозуміти з чим пов'язане рішення дитини покінчити життя самогубством і які конкретно події в житті могли спонукати її на подібні дії.

"В своєму дитинстві у себе в селі в такому віці я навіть і не знав, що можна себе вбити таким чином. Ми весь день перебували на вулиці і вночі моя мати мила мене, коли вже спав без ніг. Ми всі були різні і водночас однакові: сварилися, іноді билися один з одним, практично ніколи не хворіли, в маленькому віці ми вже знали що потрібно допомагати батькам, знали, що треба вчитися, але ніхто з нас ніколи не цікавився питанням як вбити себе. Що ж змінилося?", - написав Аброськін.

В Херсонській області 9-річна дівчинка звела рахунки з життям (скріншот: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, що 29 червня в майстерному цеху на території управління спецмашин "Київміськбуду" почалася серйозна пожежа, яка забрала життя робітника.

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