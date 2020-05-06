Страшна трагедія з дівчинкою в Харкові: вбивцею може бути не матір

Вбивство 13-річної Христини П'янової потрясло всіх українців і викликало великий резонанс в мережі. Кілька днів тому підлітка знайшли з відтятою головою, а її мати розгулювала по Харкову з головою дівчинки. Підозра одразу ж впала на неї.

5 травня в Харківській області селищі Подвірки Дергачівського району поховали дівчину. На сумній прощальній церемонії був присутній біологічний батько дитини.

Сам папа Христини Віталій не жив з матір'ю, каже, були дуже складні стосунки. За його словами, Тетяна виганяла його з дому чотири рази, налагодити стосунки у них так і не вийшло. Чоловік помічав за матір'ю дитини якісь дивацтва.

"Останній раз, коли я був з дитиною, вона сказала, що дочка бачить наскрізь, мовляв, мене обдурити неможливо, я в очі дивлюся – і бачу, хто чим дихає. Розповідала, що було якесь свято, вона прокинулася – і вже знала, про що дитина думає. Христина захотіла шоколадку і морозиво. Так вона вранці встала купила, а дочка здивувалася, мовляв, звідки ти знаєш?", - згадує Віталій.

Під Харковом поховали Христину П'янову (Скріншот з відео)

Вчителі в школі і знайомі дівчини в один голос запевняють, це була добра і чиста дитина. Ніколи за Христиною нічого поганого не помічали.

Знайома родини Лариса шокувала заявою, що дівчинку могла убити не її рідна мати.

Під Харковом попрощалися з Христиною П'яновій (YouTube)

"Я близько знайома з родиною, дружу з тіткою підозрюваної. Це сім'я алкоголіків-наркоманів. Там чоловіки люті- п'ють, вживають наркотики, а жінки - жертви. Причому не одне покоління. Батьки Тетяни і Антона померли давно, але брат має право на частину будинку, тому і живе там. Та ще його дружки... Тетяна одна в сім'ї працювала, вони її використовували. Брат зривав замки, поводитися зневажливо з сестрою і племінницею. Таня ж просила допомоги у поліції! Постійно зверталася, але кому вони потрібні - злидні з родичами алкоголіками-приживальцами", - повідомила вона виданню "Місто Х".

За словами жінки, двоюрідний брат Тетяни П'янової в 2004 році під впливом наркотиків убив батька і бабусю.

"Відсидів 15 років, минулого року випустили. Поліції до тих, хто вийшов з в'язниці, справи немає. А він, може, жив-гостював у брата і сестри. Ті, хто знає цю родину та їх рідню, схильні думати, що мати, як і дівчинка, - жертви чоловіків алкоголіків-наркоманів, які живуть там все купою. Я думаю, над Танею і дочкою по-звірячому знущалися свої ж чоловіки. Добре б слідство розібралося, а не як завжди. Дуже легко повісити все на жінку, можна і не напружуватися", - зазначила вона.

Лариса впевнена, сусіди приховують правду, через те, що бояться розправи.

Як ми раніше писали, сусіди родини П'янових розповіли про загиблу дівчинку та її матір.