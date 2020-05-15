Страшна трагедія з дівчинкою в Харкові: з'явилися моторошні подробиці про матір дитини

Вбивство дівчинки під Харковом обростає новими жахливими подробицями. Зараз мати Христини П'янової Тетяна утримується в СІЗО за підозрою у вбивстві своєї дочки. Слідство звинувачує жінку в нанесенні 20 ножових ударів дитині. Сусіди сім'ї вже дзвонили місцевому депутату і цікавилися тим, чи не збираються випускати їх односельчанку. Річ у тому, що сусіди бояться повернення жінки в село.

Адвокат підозрюваної домагається для неї домашнього арешту. Правозахисник пояснює це тим, що П'янова не буде переховуватися від правосуддя.

Депутат місцевої ради Тетяна Пантелєєва розповіла, що їй телефонують люди з села і цікавляться, чи не відпустить жінку суд під домашній арешт, вони хочуть для неї довічного ув'язнення. Також з'ясувалися нові подробиці про матір Христини до страшної трагедії.

"Після того, як вона зняла ікони у себе в будинку, попросила в неї нічого не питати. Відповіла, що, мовляв, це її секрет. І після цього накрила чорною матерією дзеркало", – розповіла сусідка сім'ї Світлана виданню "Сегодня".

Брат Тетяни П'янової не вірить в те, що сестра змогла зробити такий вчинок.

"Я не вірю, що Таня вбила доньку. Я бачив, як сестра любить і обожнює дочку", – розповів Олексій П'янов.

Нагадаємо, що Тетяну Пьянову затримала поліція, коли вона оголена йшла по трасі Харків з відрізаною головою своєї 13-річної дочки Христини.

Як ми раніше писали, Тетяна П'янова залишається головною підозрюваною у вбивстві 13-річної дочки Христини.