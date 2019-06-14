Страшна смерть: українець впав з гори в Австрії (фото)

В Австрії загинув гід львівської туристичної фірми "Аккорд-тур" Андрій Соджак. Молодий хлопець розбився при падінні з гори. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Трагедія сталася в середу, 12 червня. 24-річний хлопець розбився, зірвавшись з гори, під час проведення екскурсії неподалік від австрійського Зальцбурга.

До слова, альпійський гірський хребет тягнеться до самого міста, а один з його піків, Унтерсберг, знаходиться в 16 кілометрах від Зальцбурга. Висота гори складає 1973 метри.

Андрій Соджак жив у Львові, закінчив Львівський політехнічний інститут. У туристичній фірмі працював більше двох років.

В Австрії українець впав з гори і загинув (Андрій Соджак, фото: соцмережі)

Ще на вечір 13 червня, в турфірмі не підтвердили і не спростували інформацію про загибель свого співробітника. При цьому в компанії відмовилися від коментарів на цю тему.

Раніше повідомлялося, що в Жидачівському районі Львівської області 11-річний хлопчик покінчив життя самогубством.

Нагадаємо, в Сумах випускник школи засмутився через результати ЗНО і покінчив життя самогубством.

Також ми писали про те, що син легендарного російського хокеїста Максима Соколова зарізав свою матір і намагався скоїти суїцид.