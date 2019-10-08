Моторошна рибалка: під Вінницею діти виловили з води дивний предмет

У Вінницькій області, біля селища Ладижин, діти під час рибалки виловили з води ампутовану кінцівку. Про це повідомляє місцеве видання Ладижин NEWS з посиланням на джерело в поліції.

На минулих вихідних два місцевих хлопчика вирушили на берег Бугу, біля Водного клубу, по вулиці Наконечного, 72. У воді діти помітили дивний пакет і природно, витягли його з води, щоб подивитися вміст. Всередині пакета виявився фрагмент людської ноги, відрізаною вище коліна.

Перелякані діти спочатку кинулися бігти, але, коли прийшли трохи до тями – вирішили повідомити про знахідку поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Експерти визначили, що фрагмент ноги належав жінці, а місце відрізу виконано правильно, з медичною точністю. Тоді поліцейські вирішили перевірити, чи не проводилися подібні операції в місцевій лікарні.

У лікарні Ладижина підтвердили, що зовсім нещодавно до них надійшла пенсіонерка з важким захворюванням, якій довелося ампутувати ногу. Ампутовану кінцівку лікарі віддали родичам, так як свого крематорію в лікарні немає і за правилами – фрагменти потрібно спалювати. А ось родичі не придумали нічого кращого, як просто викинути ногу в річку, де її і знайшли перелякані діти.