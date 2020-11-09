Страшна різанина в Кривому Розі: постраждалих могло бути набагато більше

У Кривому Розі неадекватний чоловік напав на перехожих із ножем і встиг порізати 10 осіб, у тому числі й 8-річну дитину. Дві людини померли від отриманих ран і багато госпіталізованих.

Жертв маніяка могло бути набагато більше і деяких людей на шляху чоловіка з ножем врятувала щаслива випадковість. Як розповів куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник на своїй сторінці в Facebook, неадекват зайшов у школу і деякий час спілкувався там з черговою. На щастя, дітей в той момент в школі не було.

"Перед тим як нападника затримали, він зайшов в одну зі шкіл в Металургійному районі, почав спілкуватися з черговою на вході, сів на лавку, зняв верхній одяг, попросив, щоб його здали в поліцію, розповідав про завдання від небесних сил, про вбивства людей. Розповів, що вже скоїв вбивства. З ним спілкувалися працівники школи, під час спілкування натиснули чергову кнопку виклику поліції. Нападник знову став збудженим, надів верхній одяг і швидко вибіг на вулицю", - повідомив Колесник.

У школі розповіли, що зловмисник залишив у них великий ніж, яким він скоїв напад на людей біля кінотеатру "Сучасник". Але у нього був ще один ніж, трохи менше, яким він також наносив рани своїм жертвам.

"Якби він не залишив великий ніж у школі, то страшно уявити наслідки подальших нападів. Працівники школи опитані поліцією, ніж вилучили в якості речового доказу до кримінальної справи", - додав Колісник.

Крім того, він спростував інформацію про те, що злочинець заходив у відділення поліції та просив, щоб його зупинили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі деякі факти біографії різника з Кривого Рогу.