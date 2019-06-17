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Страшна гроза перетворила Львів у Венецію: вражаючі фото і відео

STYLERЖиття    17.06.2019 - 10:54
Страшна гроза перетворила Львів у Венецію: вражаючі фото і відео
Вулиці Львова затопило під час грози (facebook.com/igor.zinkevych)

У багатьох районах міста паралізовано рух, а дощ ллє досі

Львів накрило страшною грозою, яка за півгодини перетворила вулиці міста на річки, а місцями утворились цілі озера. Сильний дощ також спровокував вітер, який наробив біди з деревами. Місцеві жителі повідомляють, що в різних районах дерева впали на дахи будинків і автомобілі.

Після майже тижня страшної спеки жителі Львова зможуть зітхнути з полегшенням, так як у неділю ввечері, 16 червня, регіон накрила страшна гроза і температура повітря різко впала.

Однак велика кількість води і біди наробило в регіоні. Сильною зливою затопило кілька вулиць, а в деяких районах рух транспорту практично паралізований.

 

Трошки про погоду - окружна, р-н Зубри, Ашан, автовокзал. Хмара йде в сторону Винник

Опубліковано Олексієм Шелковим Неділя, 16 червня 2019 р.

Також проблему створили забиті зливові каналізації, так як вода, що звалилася з неба, не спадає.

Затоплена вулиця Стрийська та вулиця Трускавецька, в кількох місцях утворилися озера, які заблокували рух автомобілів.

 

17.06.2019 о 09:10 Траси Яворів - Грушів через село Нагачів ( Чернилява) , повалило дерева

Опубліковано Igor Zinkevych Неділя, 16 червня 2019 р.

Стихія розгулялася і в області – там гроза обірвала електричні дроти і без світла опинилися мешканці десятків населених пунктів.

 
Львів пішов під воду після сильної грози (фото: facebook.com/igor.zinkevych, facebook.com/Varta1)

За станом на 10 годину ранку в понеділок, 17 червня, стихія не вщухає. Рано вранці пролунала чергова гроза і двогодинна злива перетворилася на дрібний колючий дощ. Температура повітря вночі місцями опустилася до +12 +14 градусів, вранці зафіксовано близько +20 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ураган під Дніпром перетворив центр міста в озеро.

А також розповідали про те, що у Закарпатській області страшна гроза затопила легендарне Міжгір'я.

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