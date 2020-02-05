Страшна аварія під Харковом із п'ятьма жертвами: машини загорілися після удару

Під Харковом сталася смертельна ДТП із 5 жертвами. Крім того, в результаті аварії ще один чоловік отримав травми і був госпіталізований. Трагедія сталася 5 лютого близько чотирьох годин дня в Ізюмі на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

Зазначається, що легковик Daewoo Nubira зіткнулася з ВАЗ-2109, коли той виїхав з другорядної дороги на головну. Про це передали у відділі комунікації поліції Харківської області.

Після удару сталося загоряння транспортних засобів.

42-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 та два пасажира 43 і 41 років, а також два пасажира Daewoo Nubira загинули на місці.

34-річний водій іншого транспортного засобу доставлений до Ізюмської райлікарні.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники ДСНС. Особи загиблих пасажирів Daewoo встановлюються.

Моторошні фото смертельної аварії опубліковано на сайті місцевої поліції.

Відомості про трагедію на дорозі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.