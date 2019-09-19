Жах жахливий: солістка KAZKA налякала фанів екстравагантним образом (фото)

Солістка групи KAZKA Саша Зарицька постала в новому образі та показала в мережі фото, яке викликало у шанувальників зірки вельми суперечливі враження. Не всі фани оцінили екстравагантний макіяж співачки, і порадили більше так не експериментувати із зовнішністю, а гримера звільнити.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Очі Зарицької нафарбовані червоними тінями, для губ дівчина обрала коричневу помаду, а лінії виступають за контур. На співачці костюм із глибоким декольте і шкіряний капелюшок на голові.

Фото: Саша Зарицька (instagram.com/kazka.band)

Фото солістка KAZKA підписала рядками з пісні "Дива" (альбом "Карма"), кліп якої на YouTube після публікації в лютому 2018-го набрав майже 5,9 млн переглядів.

"Я

Твій солодкий сік,

Цілуй мене при всіх", - написала Зарицька.

Фото: Саша Зарицька (facebook.com kazka.band)

У коментарях до знімка користувачі мережі діляться своїми враженнями від сміливого мейк апу співачки KAZKA, і думки у фанів полярні. Деяким подобається новий образ Зарицької, але в мережі досить велика кількість негативних відгуків.

Саша, ви красива дівчина! Навіщо вам мейк ап з серії "Зомбі Апокаліпсис"? Гнати в шию дизайнера;

Згадався анекдот, "Ти що, всю ніч за компом сидів? - Ні", не в образу. Казка, обожнюю ваші пісні;

О, Господи-и;

Жахливо. Навіщо ви псуєте собі зовнішність таким... кошмаром;

Жах жахливий! Але напевно так треба!

Ого, Саша, що з вами?

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото із незвичним макіяжем.

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