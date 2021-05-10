Журналісти озвучили можливу причину розлучення Гейтса: замішаний банкір і секс-скандал

Білл Гейтс розлучається з дружиною після 27 років шлюбу. Зараз журналісти назвали можливу причину розставання мільйонера з дружиною.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела та документи.

Як виявилося, Мелінда Гейтс задумалася про розірвання шлюбу ще два роки тому. Справа в тому, що вона була стурбована контактами її чоловіка з нині покійним банкіром Джеффрі Епштейном, звинуваченим у торгівлі неповнолітніми з метою їх сексуальної експлуатації.

Тоді Мелінда зверталася з приводу розірвання шлюбу в кілька юридичних фірм.

При цьому представники Білла і Мелінди Гейтс відмовилися коментувати причини розлучення, але також не зробили ніяких спростувань цієї інформації.

На початку липня 2019 року в аеропорту Нью-Джерсі затримали 66-річного банкіра і мільйонера Джеффрі Епштейна, він повертався в США з Парижа. Йому пред'явили звинувачення в секс-торгівлі неповнолітніми дівчатами й потім він відправився під арешт. Він перебував у в'язниці на Манхеттені.

Обвинувачі запевняли, що Епштейн регулярно "наймав" неповнолітніх дівчат для масажу, секс-послуг. Він робив це не тільки для себе, але і для знайомих.

У 2005 році Епштейн вже засвітився в схожій справі, але він прийшов до угоди з прокуратурою, завдяки чому йому пом'якшили покарання. Незважаючи на загрозу великих термінів у в'язниці, він пробув там всього 18 місяців і вийшов на волю.

Нагадаємо, що Білл Гейтс і Мелінда одружилися 1 січня 1994 року. У них троє дітей - Дженніфер Катарін, Рорі Джон і Фібі Адель.