"Журналістка" грубо висловилася про українську мову і розлютила мережу: тепер намагається виправдатися

18-річна студентка в мережі відзначилася різким і грубим висловлюванням про українську мову, викликавши гнівну реакцію в суспільстві, і нарвавшись на критику. Користувачі інтернету вирахували "героїню" скандального поста, і зажадали вибачень.

Українофобські висловлювання дівчина розмістила в пості зі своїм фото в Instagram.

"Просто я б**дь на**й заборонила йо**ну українську мову", - написала вона.

Студентка з Ірпеня оскандалилася через грубе висловлювання про українську мову (фото: скрін поста instagram.com/stories/kaleganovaa)

Себе дівчина називає журналісткою.

Після того як автор публікації нарвався на хейт, цей пост студентка видалила, але скріни встигли розійтися мережею.

Обурені користувачі інтернету з'ясували, що авторкою скандального висловлювання є 18-річна Діана з Ірпеня, яка навчається у виші на журналіста. Дівчина також має досвід роботи бариста.

Також вказується, що в школі в Ірпені, де вона вчилася, дівчину характеризують як агресивну, недисципліновану, скаржаться на її хамство по відношенню до вчителів і так далі.

Фото: скрін поста instagram.com/stories/kaleganovaa

У своєму Instagram в stories Діана опублікувала листування з користувачами мережі, яких вкрай обурили слова дівчини про українську мову. Вона зазначила, що "прокинулася знаменитою", а у відповідь на вимоги принести вибачення дівчина чомусь називає опонентів націоналістами, біомусором, використовує нецензурні лайки.

Дівчина нарвалася на критику в мережі з вимогами принести вибачення за образливі висловлювання про українську мову (фото: скрін поста instagram.com/stories/kaleganovaa)

Пізніше вона поскаржилася на погрози, які стали надходити навіть її батькам.

"Наскільки людям не**й робити. Вони знайшли номер моєї мами, вони знайшли мій номер, мою адресу, мою пошту, намагаються зламати мої акаунти", - мало не у сльозах скаржиться студентка на відео.

А потім записала на камеру звернення, в якому, з одного боку, вибачилася за матюки про українську мову, з іншого боку - поскаржилася "на неадекватів" - людей, чий гнів спровокувала скандальним постом.

"Я хочу вибачитися перед усіма людьми, які топлять за українську мову, без жодного фанатизму, націоналізму, і всього іншого. І не збираюся вибачатися перед людьми неадекватними, які пишуть моїй мамі, дзвонять моїй мамі на роботу, дзвонять шефу моєї мами...",- заявила дівчина на камеру, і перерахувала озвучені погрози.

"Перед цими людьми я не збираюся вибачатися. Це неадекватні люди. Кінець кінцем, у нас в країні свобода слова", - резюмувала студентка, давши зрозуміти, що під свободою слова вона має на увазі можливість просто так з матюками ображати українську мову і людей, які нею говорять.