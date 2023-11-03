"Жестоко била ногами". Украинскую беженку в США арестовали за издевательство над 3-летним сыном

Что известно об инциденте

Об избиении ребенка стало известно 1 ноября. Полиция сразу же взяла 29-летнюю Юлию Сторожук под стражу. Женщину обвинили в жестоком обращении с сыном.

"У нас есть одно видео, где она толкает ребенка на землю и жестоко бьет его ногами. По ее словам, она сделала это потому, что ребенок не слушал, и ребенок, очевидно, хотел пойти на игровую площадку, а она сказала ему "нет", - заявила пресс-секретарь полиции Санни-Айлз-Бич сержант Мелисса Порро.

Она также отметила, что соседи, сообщившие об избиении ребенка, вероятно, спасли ему жизнь. По словам полиции, на видео видно, как женщина дважды ударила ребенка ногой, толкнула в грудь, тогда бросила сына на землю и не давала ему подняться. Американские журналисты отказались показывать эти кадры в новостях, потому что они слишком жестоки.

Офицер, оформлявший протокол, рассказал, что у мальчика был красный синяк на щеке и лбу, а также синяки на руке и колене.

29-летняя Юлия Сторожук в прошлом году переехала с сыном в США, убегая от войны в Украине (скриншот из видео)

Что говорит об избиении ребенка обвиняемая

Сторожук заявила правоохранителям, что толкнула сына, потому что он настаивал на том, чтобы пойти на детскую площадку, был "трудным" и "не слушал ее". Она заверила, что это был "единственный случай", когда она позволила своему гневу одержать верх над ней, и что никогда раньше не оскорбляла своего ребенка. Судья запретил ей общаться с сыном.

Известно, что Юлия с сыном приехали в Южную Флориду год назад, убегая от войны в Украине. Раньше женщина работала стюардессой.

"Кажется, что это мать, которая перегружена и не имеет ресурсов, чтобы справиться с ситуацией. Это может оказать значительное психологическое влияние на ребенка, не понимающего, почему мама так обращается с ним", - прокомментировала психолог Марибель Дель Рио-Робертс.

Также она добавила, что родители должны просить помощи, когда чувствуют, что самостоятельно не справляются с эмоциями.

Сторожук вышла из СИЗО 2 ноября вечером, заплатив залог в 5 тыс. долларов. Журналистам она заявила, что любит сына и хочет его вернуть.