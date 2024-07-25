Жестокие одноклассники: 5 украинских звезд, которые были жертвами буллинга в школе

Alyona Alyona

Рэп-исполнительница неоднократно рассказала, как над ней издевались в младшей школе. В частности, из-за ее фигуры. Реперка говорит, что некоторые моменты из памяти стереть очень трудно.

"Это происходило 1-2 раза в год. В актовом зале собирался поток детей - а, б, в классы одного года и поочередно фотографировались. Так вот. Эти костюмы никогда на меня не налазили. Оставить меня одну в классе не могли, поэтому я сидела в зале и ждала, пока всех сфотографируют", - рассказывала звезда.

"И все это время надо мной все смеялись и говорили кучу обидных слов, типа «шо, жируха, не влезаешь?», «ты же только не меряй, потому что костюм репнет и нам не в чем будет фоткаться», «Алена, а что, костюм мачехи для тебя не привезли?» и тд", - вспоминала она.

Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Джамала

По словам исполнительницы, она неоднократно становилась жертвой травли. Причем, призналась Джа, над ней издевались не только в школе, но и в музыкальном училище.

"Я много раз в жизни сталкивалась с травлей, только в то время никто не использовал слово "буллинг". Как меня только в школе не обзывали! Говорили, что у меня "бессмысленная фамилия", что я "задрот", "пеша" ( потому что любила петь в классе). А сколько пришлось выслушать относительно своей национальности и религии!

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Злата Огневич

Артистка ошеломила историей, что в школе ее обзывали и бомжом, и пугалом, и вонючкой. Звезда слышала в свой адрес довольно оскорбительные расистские шутки из-за цвета кожи.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich​)

Анна Тринчер

Анна Тринчер в детстве часто сталкивалась с буллингом. За 11 лет она была вынуждена сменить семь учебных заведений по разным причинам. В одной из школ ей пришлось столкнуться с унижениями со стороны мальчика, который ей тогда нравился.

После того, как она начала сниматься в сериале "Школа", отношения с одноклассниками ухудшились. Они считали, что учителя ставят ей оценки несправедливо, писали об этом в социальных сетях и отказались праздновать выпускной вместе с ней.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Владимир Остапчук

В детстве от буллинга страдают как девочки, так и мальчики. Украинский ведущий Владимир Остапчук также испытал жестокость со стороны сверстников.

В 9 классе одноклассники начали дразнить его за хорошее обучение. Однажды в туалете его ждали несколько старшеклассников, избивших Владимира, оставив на его теле синяки, и заперли его в помещении.

На следующем перерыве они пригрозили ему, чтобы он никому не рассказывал о случившемся. По словам самого ведущего, основная претензия сверстников заключалась в том, что он был "ботаником". В детстве Остапчук избегал игр на улице со сверстниками, опасаясь новых нападений.

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Оля Полякова

В школьные годы Оля Полякова переживала из-за своей внешности, поскольку была самой высокой и худой среди сверстников. К тому же она часто сутулилась. Другие ученики насмехались над ней, используя оскорбительные прозвища, например "швабра", "жираф" и "доска". Однако впоследствии Оля смогла принять и полюбить себя такой, какой она есть.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic​​)