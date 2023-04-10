"Жестокая война забирает лучших": на фронте погиб медик, который спасал жизни

Что известно о смерти защитника

Отмечается, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину Ярослав работал детским врачом - ортопедом и травматологом.

"Жестокая, беспощадная война забирает лучших... Искренний и светлый человек, всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь. Медик, спасший не одну жизнь. Воин, который ушел защищать родную землю – и отдал самое ценное... Невыразимая боль, печаль и печаль ненависть к врагу переполняют. Искренние соболезнования семье, близким и побратимам. Вечная память Герою!" – написал Игорь Сопель.

Ярослав Жебелюк родился в городе Хоростков Чертковского района. Он работал врачом-ортопедом-травматологом в Тернопольской областной детской клинической больнице.

После начала полномасштабного российского вторжения медик отправился защищать родную землю от российских захватчиков.

"Великолепный коллега, верный товарищ, врач-профессионал своего дела. Молодой, успешный, веселый, всегда приветливый и улыбающийся – именно таким Ярослав Петрович останется в нашей памяти. Низкий поклон тебе, наш Герой", – выразили соболезнования коллеги Ярослава.