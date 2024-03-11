Жорин из 3-й ОШБр разнес закон о мобилизации и предупредил о катастрофе

Максим Жорин разнес закон о мобилизации

По словам экс-командира полка "Азов", предложение о бронировании всех работников с заработной платой от 35 тысяч гривен выглядит крайне неблагоприятно и, по сути, поддерживает идею "войны для бедных".

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о брони для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен", - написал он.

Жорин говорит, что нардепы, вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке - решили узаконить принцип "война только для бедных".

"Из-за различных й***нутых инициатив и затягивания процесса мы будем иметь катастрофическую ситуацию", - резюмировал Жорин.

Что предлагают чиновники относительно бронирования от мобилизации

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство изучает вопросы бронирования от мобилизации на военную службу с учетом оплаты официальной зарплаты и оплаты налогов.

По его словам, нужно учесть, чтобы, прежде всего, были забронированы люди, обеспечивающие жизнедеятельность страны, критические предприятия.

Сегодня, 11 марта, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко объявил, что возможность бронирования от призыва на службу могут получить все работники, чья заработная плата составляет от 35 тысяч гривен.

Также, по словам политика, от призыва на службу могут быть освобождены плательщики НДФЛ, чей уровень дохода превышает 6,3 тысячи гривен, а также те, кто платит ЕСВ более 7,7 тысяч гривен, а также работники в сфере информационных технологий, включая резидентов "Дія сити", при условии уплаты НДФЛ более 6,3 тысяч гривен.

Кроме того, согласно заявлению Гончаренко, "освобождены" от призыва могут быть следующие категории лиц: чиновники первой категории, сотрудники предприятий, учреждений и организаций военно-промышленного комплекса, поставщики для Вооруженных сил Украины, а также сотрудники правоохранительных органов.

Также будут бронировать сотрудников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.