Никаких полосканий и леденцов: врач назвала лучшее лекарство от боли в горле

Боль в горле обычно появляется как один из симптомов простудных заболеваний. Порой бывает так, что этот симптом становится едва ли не единственным. Для устранения такой боли многие врачи рекомендуют полоскания и различные леденцы.
Педиатр и детский инфекционист, врач доказательной медицины Елена Луцкая на своей странице в Instagram назвала средства от боли в горле, которые действительно стоит использовать.
"Мороженое - лучший помощник при болях в горле", - подчеркнула Луцкая.
Кстати, ранее мы писали о том, что врачи развенчали самый главный миф о полоскании горла.
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