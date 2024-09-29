"Ни один препарат не оказывает столь мощного действия". Назван способ победить диабет

Как физические упражнения помогут при диабете

Эксперт отметил, что лекарства, безусловно, помогают, но не всегда необходимы. Проводился эксперимент с участием 10 австралийских аборигенов, страдавших диабетом 2-го типа. После возвращения к активному образу жизни охотников-собирателей, за 7 недель они избавились от болезни. Однако это не значит, что нам всем нужно закрыть дверь квартиры и отправляться в лес собирать ягоды и охотиться на зайцев.

Чтобы снизить жирность органов, высокое давление, уровень сахара, жира и холестерина в крови, необходима правильная диета и физические упражнения. Кроме того, физические упражнения уменьшают воспаление в организме и помогают бороться с негативными последствиями стресса. Они также могут устранить инсулинорезистентность, восстанавливая работу заблокированных инсулиновых рецепторов и стимулируя мышечные клетки производить больше транспортеров, выводящих сахар из крови.

Это сравнимо с прочисткой канализации: физические упражнения "промывают" мышечные клетки, повышая их способность поглощать в 50 раз больше молекул сахара. Ни один препарат не может обеспечить столь мощный эффект.

Какие упражнения выбрать и в каких количествах?

Следует помнить, что недостаточная физическая активность не единственная причина инсулинорезистентности и диабета 2-го типа. Физические упражнения сами по себе – это отлично, но недостаточно для лечения, и так делать не стоит. Они, однако, являются важным дополнением к диете и медикаментам.

В одном эксперименте пациентам назначили дополнительно 150 минут ходьбы в неделю, но это не дало значительных результатов. Однако более 150 минут физической активности в неделю порадовало как пациентов, так и врачей. Подобный эксперимент провели и датские ученые. Они разделили людей с диабетом 2-го типа на две группы. Обе группы получили советы по здоровому питанию. Но одной из них также посоветовали выполнять и 5-6 раз в неделю простые аэробные упражнения в течение 30-60 минут, а также 2-3 силовые тренировки в неделю с использованием дополнительного веса.

Через год 50% тренировавшихся участников полностью отказались от лекарств, еще 20% уменьшили дозировку, и чем больше они тренировались, тем лучше восстанавливалась функция организма. Для сравнения: только 25% участников, придерживавшихся только диеты, смогли уменьшить количество лекарств, тогда как 40% наоборот были вынуждены увеличить их дозу, несмотря на качественное медицинское обслуживание.

Немного физических упражнений - лучше, чем их отсутствие, а больше - лучше. Многие исследования показали, что силовые упражнения эффективны для повышения чувствительности мышц к инсулину, снижения АД и улучшения уровня холестерина. Кардиотренировки также эффективны, как и высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Итак, лучший вариант - это сочетание разных типов физических нагрузок, с учетом состояния вашего здоровья и возможных травм, чтобы не навредить себе на пути к оздоровлению.